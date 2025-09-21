Главные новости за 15–21 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев побеждает на выборах, набрав 83,17% голосов.

Глава Севастополя Михаил Развожаев переизбран на новый срок, получив поддержку 81,72% избирателей. Кандидат от «Единой России» одержал победу на региональных выборах.

ВККС не смогла избрать председателя Краснодарского краевого суда. Коллегия судей рассмотрела заявления лишь 5 из 11 кандидатов на должности председателей судов. Рекомендации получили двое претендентов.

Сын экс-председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, судья Прикубанского районного суда Краснодара Рустем Трахов продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на конфискацию активов семьи на сумму 13 млрд руб.

В Кропоткине вторые сутки продолжаются поиски трехлетней Любови Гариповой. По информации из соцсетей, отец девочки якобы увез ее к реке Кубань и утопил.

Анапская межрайонная прокуратура выявила хищение государственных земель в Краснодарском крае на сумму более 130 млн руб.

Суд взыскал в пользу государства недвижимость стоимостью свыше 19 млн руб. у бывшего первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Компания «Интеррос» намерена внести изменения в проект горного курорта «Турьев Хутор» с учетом нового положения о Сочинском национальном парке и плана рекреационной деятельности.

Возобновивший работу аэропорт Краснодара может перейти на круглосуточный режим работы с начала 2026 года.

В расписании аэропорта Краснодара появились международные рейсы в Грузию и Арабские Эмираты.