Краснодарского судью не стали увольнять после изъятия активов его семьи на 13 млрд

Сын экс-председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, судья Прикубанского районного суда Краснодара Рустем Трахов продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на конфискацию активов семьи на сумму 13 млрд руб. Соответствующая информация содержится на сайте суда, обратило внимание издание «"КП"-Кубань»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее в Волжском городском суде Волгоградской области было подтверждено решение о передаче в собственность государства земельных участков, жилых домов, коммерческих объектов и долей в компаниях, приобретенных Асланом Траховым незаконным способом. По данным Генпрокуратуры, экс-глава суда использовал служебное положение для обогащения, оформляя имущество на родственников и доверенных лиц. Сам Аслан Трахов признал, что активы были куплены на «нетрудовые доходы».

Рустем Трахов ранее занимал пост председателя Прикубанского суда, сейчас должность вакантна, однако судья продолжает состоять в штате учреждения.

Вячеслав Рыжков