Суд изъял у экс-замминистра транспорта Кубани недвижимость в Подмосковье

Суд взыскал в пользу государства недвижимость стоимостью свыше 19 млн руб. у бывшего первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что экс-чиновник приобрел в Московской области два земельных участка площадью 3,7 тыс. кв. м с двумя зданиями общей площадью более 520 кв. м. По данным СМИ, речь идет об Андрее Коновалове.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обратить спорную недвижимость в доход государства. Решение суда первой инстанции поддержала судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда.

Судебное постановление исполнено. За Российской Федерацией зарегистрировано право собственности на объекты.

Алина Зорина