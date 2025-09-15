ВККС не смогла избрать председателя Краснодарского краевого суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрела заявления лишь 5 из 11 кандидатов на должности председателей судов. Рекомендации получили двое претендентов. Алексей Егоров и Ольга Василенко, претендовавшие на пост председателя Краснодарского краевого суда, отозвали свои заявления, сообщается на портале Pravo.ru.

Предположительно, Ольга Василенко и Алексей Егоров отозвали свои кандидатуры после поступивших жалоб. Пост председателя крайсуда остается вакантен.

Алексей Егоров с 2016 года является председателем Арбитражного суда Краснодарского края. Ольга Василенко — председатель Астраханского областного суда, ранее руководила Ворошиловским судом Ростова.

Также ВККС 15 сентября рассмотрела кандидатуру генпрокурора России Игоря Краснова на должность председателя ВС. Его рекомендовали в качестве кандидата.

