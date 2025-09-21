Соцсети: отец утопил пропавшую в Кропоткине трехлетнюю девочку с ДЦП

В Кропоткине вторые сутки продолжаются поиски трехлетней Любови Гариповой. По информации из соцсетей, отец девочки якобы увез ее к реке Кубань и утопил.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

По данным анонимных источников, семья проживает в Архангельской. Два дня назад мать ребенка заявила о пропаже дочери в полицию. На допрос вызвали отца: сначала он утверждал, что поехал в Кропоткин к гадалке и оставил девочку у дома на Ростовской, но позже якобы признался в убийстве. Тело ребенка ищут.

«Ъ-Кубань» направил запрос в пресс-службу СУ СК России по Краснодарскому краю. На момент публикации официальных комментариев не поступало.

Пропавшая девочка 2022 года рождения имеет ограниченные возможности здоровья — она не может ходить и разговаривать. Рост ребенка составляет около 60–70 см, волосы русые, глаза карие. В день пропажи она была одета в красную куртку и розовые штаны, обуви при ней не было. Среди особых примет указано косоглазие.

К поискам подключились сотрудники полиции и добровольцы поискового отряда «Юг». Всех, кто располагает сведениями о местонахождении Любови Гариповой, просят сообщить по телефону: 112 или на горячую линию 8-800-550-10-54.

Анна Гречко