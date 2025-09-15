Вениамин Кондратьев победил на выборах главы Кубани с 83,17% голосов

Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев побеждает на выборах, набрав 83,17% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщили в ЦИК.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Кандидат от КПРФ Александр Сафронов набрал 8,56% голосов, представитель ЛДПР Иван Тутушкин — 4,51%. Кандидат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Денис Хмелевской получил 3,01% голосов избирателей.

Вениамин Кондратьев возглавляет регион с апреля 2015 года, когда указом президента был назначен врио губернатора Краснодарского края вместо Александра Ткачева. В сентябре того же года он одержал победу на выборах, получив 83,64% голосов, а в 2020 году был переизбран с результатом 82,97%.

Единый день голосования в 2025 году проходил с 12 по 14 сентября в 81 регионе России. Прямые выборы губернаторов состоялись в 20 субъектах, еще в одном главу региона избирали через парламент. В 11 регионах выбирали депутатов заксобраний. Дистанционное электронное голосование было доступно в 24 субъектах, а в Москве работали экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов.

Вячеслав Рыжков