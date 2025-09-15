Михаил Развожаев переизбран губернатором Севастополя с результатом в 81,72%

Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев переизбран на новый срок, получив поддержку 81,72% избирателей. Кандидат от «Единой России» одержал победу на региональных выборах, согласно данным ЦИК РФ. Михаил Развожаев возглавляет город с июля 2020 года. На предыдущих губернаторских выборах он получил 85,72% голосов при явке 48,28%.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

45-летний уроженец Красноярска в 2003–2014 годах работал в администрации губернатора Красноярского края. Затем в 2014–2018 годах занимал должность заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа. Осенью 2018 года исполнял обязанности главы Республики Хакасия.

Второе место в избирательной кампании занял кандидат от ЛДПР Илья Журавлев, набравший 5,75% голосов избирателей. Тройку лидеров замыкает представитель КПРФ Геннадий Кушнир с результатом 3,91%.

Четвертое место досталось Ирине Салиной от партии «Новые люди», которая получила поддержку 3,54% избирателей. На пятом месте — Сергей Круглов от СРЗП с результатом 3,29%.

Алина Зорина