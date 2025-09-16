Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокуратура в Анапе выявила хищение 7 гектаров земли на 130 млн рублей

Анапская межрайонная прокуратура выявила хищение государственных земель в Краснодарском крае на сумму более 130 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Проверка показала, что неустановленные лица подготовили документы с заведомо ложными сведениями о местоположении, конфигурации и площади участков, расположенных в границах хуторов Уташ и Нижняя Гостагайка, села Цибанобалка и поселка Пятихатки Анапского района.

В результате государство лишилось более 7 га земли. По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). На участки наложен арест, прокуратура ведет исковую работу по исключению ложных сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Ход расследования находится на контроле надзорного органа.

Вячеслав Рыжков

