Президент США Дональд Трамп допустил вероятность шатдауна — приостановки работы федерального правительства страны. Вероятность этого возросла, поскольку накануне Сенат не смог принять законопроект о финансировании государственных органов.

Канада, Австралия и Великобритания признали государство Палестина. Заместитель иностранных дел Палестины Омар Авадалла заявил, что процесс признания государственности страны со стороны международного сообщества ускорился из-за войны в секторе Газа.

Беспилотники ВСУ 20 сентября нанесли удар по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Самарской области. Основной удар пришелся на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Погибли четыре человека, еще один — пострадал.

Дональд Трамп подписал указ о внедрении программы The Trump Gold Card («золотой карты Трампа»). Она позволяет иностранцам получить вид на жительство по ускоренной процедуре за $1 млн. «Золотая карта» заменит действующие визовые программы EB-1 и EB-2 для лиц, которые представляют для страны исключительную ценность.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отправил письмо руководителю европейской дипломатии Кае Каллас. В нем он попросил Евросоюз признать движение «Антифа» террористическим. 18 сентября «Антифа» признали террористической организацией в США.

Подразделения группировки «Восток» ВС России заняли село Березовое в Днепропетровской области Украины.

Певец Дык Фук из Вьетнама победил на музыкальном конкурсе «Интервидение». Второе место завоевало трио из Киргизии Nomad, в состав которого вошли артисты Азат Раимбердиев, Бек Исраилов и Минжашар Мурзаев, третье — певица из Катара, которую зовут Дана Аль-Мир. Представляющий Россию Shaman (Ярослав Дронов) попросил жюри не оценивать его номер. США должна была представлять Vassy (Василики Карагиоргос), но она не смогла из-за давления правительства Австралии.

Российская фигуристка Аделия Петросян 20 сентября победила в олимпийском квалификационном турнире, который проходит в Пекине. На следующий день в мужском одиночном катании одержал победу Петр Гуменник.

