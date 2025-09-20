Четыре человека погибли из-за удара БПЛА в Самарской области

Четыре человека погибли в результате удара беспилотников по Самарской области. Еще один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибших. Правительство Самарской области на связи с семьями»,— написал господин Федорищев в Max. Он добавил, что родственникам погибших окажут всю необходимую помощь, в том числе и материальную.

Пострадавшего из-за атаки БПЛА госпитализировали, им занимаются лучшие медики региона, сообщил господин Федорищев.

Ночью средства ПВО сбили 15 беспилотников над Самарской областью. Основной удар пришелся на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.