Беспилотники ударили по объектам ТЭК в Самарской области

Беспилотники ВСУ нанесли удар по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в Max.

«В настоящее время последствия ударов локализованы»,— написал губернатор. Господин Федорищев отметил, что сейчас на месте происшествия по его поручению работает группа оперативного штаба. Ее возглавляет вице-губернатор Самарской области Вячеслав Романов.

Сегодня ночью и утром Самарскую область атаковали 15 беспилотников. После этого в регионе была объявлена угроза налета БПЛА. Сейчас она отменена. На три часа приостанавливал работу самарский международный аэропорт Курумоч, были задержаны и отменены 11 рейсов.