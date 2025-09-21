Австралия признала Палестину государством. Это следует из совместного заявления премьер-министра Австралии и главы Министерства иностранных дел страны Пенни Вонг.

«Содружество Австралии официально признает независимое и суверенное государство Палестина. Тем самым Австралия признает законные и давние стремления народа Палестины к созданию собственного государства»,— следует из заявления, опубликованного на сайте МИД Австралии.

Сегодня государственность Палестины также признали власти Канады и Великобритании. С аналогичным заявлением вскоре может выступить Франция.