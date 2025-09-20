Shaman попросил жюри «Интервидения» не оценивать его выступление

Заслуженный артист России Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. — «Ъ») попросил жюри оставить его выступление на музыкальном конкурсе «Интервидение» без оценки, передает корреспондент ТАСС.

«Я представляю Россию. А Россия уже победила — заявил исполнитель, выйдя на сцену. — Победила тем, что вы все сегодня находитесь у нас в гостях».

Ранее стала известно, что от участия в конкурсе отказалась представлявшая США певица Vassy. Это уже второй участник от Соединенных Штатов, снявшийся с участия в шоу.

«Интервидение» проходит в Москве на площадке «Live Арена». В мероприятии примут участие представители более 20 стран.