МИД Палестины: война в секторе Газа ускорила процесс признания страны

Заместитель иностранных дел Палестины Омар Авадалла заявил, что процесс признания государственности страны со стороны международного сообщества ускорился из-за войны в секторе Газа.

«Признание государства Палестина — это результат процесса, который накапливался и развивался на протяжении многих лет дипломатической работы. Кроме того, эти признания происходят на фоне геноцида против палестинского народа и посягательств Израиля на права палестинского народа на Западном берегу, включая Иерусалим»,— сообщил Омар Авадалла «РИА Новости».

Как добавил господин Авадалла, признание Палестины еще несколькими странами стало «самым серьезным практическим шагом на пути к реализации решения о двух государствах». Он также сказал, что создание «нового Ближнего Востока без палестинского государства стало иллюзией».

Ранее власти Великобритании, Канады и Австралии заявили о признании государства Палестина. Ожидается, что аналогичное решение в ближайшее время примут власти Франции. Помимо перечисленных стран Палестину признают еще 147 из 193 государств членов ООН.