Вьетнам выиграл на «Интервидении»

Певец Дык Фук из Вьетнама победил на музыкальном конкурсе «Интервидение». Второе место завоевало трио Nomad, в состав которого вошли артисты Азат Раимбердиев, Бек Исраилов и Минжашар Мурзаев, третье — певица из Катара, которую зовут Дана Аль-Мир.

Вьетнамский артист спел песню под названием «Фудом тхиен выонг». Она посвящена герою вьетнамской мифологии Тхань Зенгу, который, по легендам, спас страну от китайских завоевателей. За выступление Дык Фук получит главный приз «Интервидения» — 30 млн руб. и хрустальный кубок.

В конкурсе поучаствовали артисты из 22 стран. Певица Vassy (Василики Карагиоргос), которая должна была представлять США на музыкальном конкурсе, не смогла выступить на шоу. Певец Shaman (Ярослав Дронов), который представлял Россию, попросил жюри оставить его выступление без оценки.

Конкурс прошел на площадке «Live Арена», которая находится в Московской области. В следующем году «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии.