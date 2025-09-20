Аделия Петросян отобралась на Олимпиаду

Российская фигуристка Аделия Петросян победила в олимпийском квалификационном турнире, который проходит в Пекине. Она показала результат 209,63 балла (68,72+140,91).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аделия Петросян на олимпийском квалификационном турнире в Пекине

Фото: ТАСС Аделия Петросян на олимпийском квалификационном турнире в Пекине

Фото: ТАСС

В произвольной программе фигуристка исполнила тройной лутц—двойной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной сальхов, тройной лутц— лутц—двойной аксель–двойной тулуп, тройной флип—тройной тулуп, тройной флип. Все непрыжковые элементы были исполнены без ошибок.

Второй стала представительница Грузии Анастасия Губанова (206,23), третьей — бельгийка Луна Хендрикс (204,96). Также олимпийскую квоту получили белорусская фигуристка Виктория Сафонова (181,91) и китаянка Жуйян Чжан (179,76).

Аделии Петросян 18 лет. Она является двукратной чемпионкой России (2024, 2025) и трехкратной победительницей финала Гран-при страны (2023, 2024, 2025).

В квалификационном турнире также принимает участие российский фигурист Петр Гуменник. Он лидирует после исполнения короткой программы (93,80). Танцевальные дуэты и спортивные пары не были допущены к отбору.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Таисия Орлова