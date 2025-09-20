Петер Сийярто призвал ЕС признать «Антифа» террористической организацией
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отправил письмо руководителю европейской дипломатии Кае Каллас. В нем он попросил Евросоюз признать движение «Антифа» террористическим.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Венгрия убеждена, что в вопросе такой важности необходимо координировать свои действия с США, которые являются ведущим игроком в глобальной борьбе с терроризмом»,—заявил господин Сийярто (цитата по Veol). Он отметил, что указ президента США Дональда Трампа о признании «Антифа» террористической организацией предоставляет для этого достаточную правовую основу.
Венгерского глава МИД подчеркнул, что в последние годы люди, связанные с идеологией «Антифа», уже совершали многочисленные террористические атаки на территории ЕС.
«Антифа» — это движение американских антифашистов. Оно не имеет единой централизованной структуры.
18 сентября Дональд Трамп объявил о признании движения «Антифа» террористической организацией в США. На следующий день премьер–министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что также намерен признать движение террористическим в Венгрии.