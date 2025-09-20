Петер Сийярто призвал ЕС признать «Антифа» террористической организацией

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отправил письмо руководителю европейской дипломатии Кае Каллас. В нем он попросил Евросоюз признать движение «Антифа» террористическим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

«Венгрия убеждена, что в вопросе такой важности необходимо координировать свои действия с США, которые являются ведущим игроком в глобальной борьбе с терроризмом»,—заявил господин Сийярто (цитата по Veol). Он отметил, что указ президента США Дональда Трампа о признании «Антифа» террористической организацией предоставляет для этого достаточную правовую основу.

Венгерского глава МИД подчеркнул, что в последние годы люди, связанные с идеологией «Антифа», уже совершали многочисленные террористические атаки на территории ЕС.

«Антифа» — это движение американских антифашистов. Оно не имеет единой централизованной структуры.

18 сентября Дональд Трамп объявил о признании движения «Антифа» террористической организацией в США. На следующий день премьер–министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что также намерен признать движение террористическим в Венгрии.