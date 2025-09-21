Великобритания объявила о признании Палестины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Палестины. Видеообращение британского премьера опубликовано в соцсети Х.

«Обычные люди, израильтяне и палестинцы, заслуживают жить в мире»,— заявил господин Стармер. Он заявил, что «Хамас» не должен играть роли в управлении Палестиной. Кроме того, Британия расширит санкции против движения.

22 сентября Франция планирует провести в ООН конференцию, посвященную признанию Палестины. На сегодняшний день Палестину признают 147 государств-членов ООН, включая Россию. В 2024 году США применили право вето, не дав Палестине стать полноправным членом ООН.

С того времени еще десять стран, среди которых Ирландия, Норвегия, Испания и Армения, подтвердили признание палестинского государства. Российская позиция заключается в разрешении конфликта на основе резолюции Совета Безопасности ООН о создании Палестины в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.