Российский фигурист Петр Гуменник отобрался на Олимпиаду

Российский фигурист Петр Гуменник одержал победу в мужском одиночном катании на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, которая пройдет в Италии.

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

По итогам двух соревновательных дней Петр Гуменник набрал 262,82 балла. Серебро с результатом 228,60 балла получил представитель Южной Кореи Ким Хен Гем. Третье место занял мексиканец Донован Каррильо (222,36 балла), четвертое — украинец Кирилл Марсак (217,57 балла), пятое — тайванец Ли Юйсян (216,98 балла).

Вчера российская фигуристка Аделия Петросян победила на квалификационном турнире в Пекине, набрав 209,63 балла. Она также допущена до участия в Олимпиаде.

