Канада признала государственность Палестины

Правительство Канады заявило о признании государства Палестина. Премьер-министр страны Марк Карни уточнил, что решение «никоим образом не легализует терроризм».

«Признание государства Палестина под руководством Палестинской администрации расширяет возможности тех, кто стремится к мирному сосуществованию и прекращению деятельности "Хамас"»,— говорится в заявлении премьер-министра Канады. По его словам, Палестинская администрация взяла на себя обязательства по проведению реформ, включая проведение выборов в 2026 году.

В заявлении также указано, что власти Канады с 1947 года поддерживали решение о создании «двух государств на Ближнем Востоке». В нем также написано, что движение «Хамас» терроризирует народ Израиля и угнетает жителей сектора Газа.

Одновременно с Канадой о признании государства Палестины также заявили власти Австралии и Великобритании. Ожидается, что аналогичное заявление в ближайшее время должны сделать и власти Франции.