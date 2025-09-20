Трамп допустил возможность шатдауна правительства США с 1 октября

Президент США Дональд Трамп допустил вероятность шатдауна — приостановки работы федерального правительства страны. Вероятность этого возросла, поскольку накануне Сенат не смог принять законопроект о финансировании государственных органов, отмечает Bloomberg.

«Мы продолжим вести переговоры с демократами, но я думаю, что вполне может получиться так, что страна на какое-то время окажется закрытой»,— сказал господин Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.

Разногласия в Сенате возникли из-за расходов на здравоохранение. Демократы хотят выделить $350 млрд на субсидии по программе «Obamacare», а также отменить сокращение расходов в размере $1 трлн на федеральную программу Medicaid, которая помогает оплачивать медицинские расходы малоимущим, инвалидам и другим социально незащищенным лицам. Республиканцы же рассчитывают, что по мере приближения срока шатдауна демократы откажутся от своих требований и уступят.

Правительство может приостановить работу 1 октября, когда начнется новый финансовый год. Шатдаун возникает, когда Конгрессу не удается согласовать финансирование федеральных ведомств. В этом случае некритичные государственные органы закрываются, сотрудники уходят в неоплачиваемый отпуск. В последний раз работа правительства останавливалась в предыдущий президентский срок господина Трампа. Это длилось рекордные 35 дней.