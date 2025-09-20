Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп допустил возможность шатдауна правительства США с 1 октября

Президент США Дональд Трамп допустил вероятность шатдауна — приостановки работы федерального правительства страны. Вероятность этого возросла, поскольку накануне Сенат не смог принять законопроект о финансировании государственных органов, отмечает Bloomberg.

«Мы продолжим вести переговоры с демократами, но я думаю, что вполне может получиться так, что страна на какое-то время окажется закрытой»,— сказал господин Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.

Разногласия в Сенате возникли из-за расходов на здравоохранение. Демократы хотят выделить $350 млрд на субсидии по программе «Obamacare», а также отменить сокращение расходов в размере $1 трлн на федеральную программу Medicaid, которая помогает оплачивать медицинские расходы малоимущим, инвалидам и другим социально незащищенным лицам. Республиканцы же рассчитывают, что по мере приближения срока шатдауна демократы откажутся от своих требований и уступят.

Правительство может приостановить работу 1 октября, когда начнется новый финансовый год. Шатдаун возникает, когда Конгрессу не удается согласовать финансирование федеральных ведомств. В этом случае некритичные государственные органы закрываются, сотрудники уходят в неоплачиваемый отпуск. В последний раз работа правительства останавливалась в предыдущий президентский срок господина Трампа. Это длилось рекордные 35 дней.

Американский шатдаун (2018—2019)

Шатдаун (shutdown) в дословном переводе означает «закрытие», «отключение», «остановка» и подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на финансовый год

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

Прекращение финансирования не означает немедленного закрытия предприятий и учреждений — в течение какого-то времени некоторые из них используют неизрасходованные средства со счетов &lt;br>На фото: дорога в национальном парке Арчес, закрытая из-за шатдауна

Фото: Reuters / George Frey

По данным Совета экономических консультантов Белого дома, из-за продолжающегося шатдауна объем производства в США снижается примерно на 0,1% каждые две недели &lt;br>На фото: временные заграждения у правительственного здания в Нью-Йорке

Фото: Reuters / Brendan McDermid

Накануне праздников без зарплаты из-за несогласованного финансирования остались почти 800 тыс. чиновников, более 400 тыс. из них продолжают работать бесплатно и получат компенсацию после утверждения бюджета, другие ушли в неоплачиваемые отпуска &lt;br>На фото: Национальный музей воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне, закрытый из-за шатдауна

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Шатдаун затронул работу 9 из 15 федеральных ведомств, в числе которых — Госдепартамент, министерства юстиции, внутренней безопасности, жилищного и городского строительства, космическое агентство NASA и другие &lt;br>На фото: волонтерская акция по сбору мусора на Национальной аллее в Вашингтоне в ответ на шатдаун

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

Бюджетные разногласия не сказались на работе силовых ведомств и пограничной охраны. Продолжают работу почтовая служба и службы безопасности на транспорте &lt;br>На фото: закрытая из-за шатдауна Национальная галерея искусства в Вашингтоне

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

Сотрудники служб вывоза мусора уходят в неоплачиваемые отпуска &lt;br>На фото: мусор на Национальной аллее в Вашингтоне на 12-й день шатдауна

Фото: Mark Wilson/Getty Images

Из-за нехватки сотрудников Администрации транспортной безопасности в аэропортах США увеличиваются очереди &lt;br>На фото: аэропорт Ньюарка в Нью-Джерси 7 января

Фото: AP / Seth Wenig

При администрации Дональда Трампа федеральное правительство приостанавливало работу в январе (на два дня) и феврале 2018 года (на несколько часов) &lt;br>На фото: мавзолей 18-го президента США Улисса Гранта в Нью-Йорке

Фото: Reuters / Mike Segar

Впервые шатдаун в истории США произошел в 1977 году при президенте Джеральде Форде. Самая продолжительная остановка финансирования госучреждений случилась в 1995—1996 годах при Билле Клинтоне (21 день) &lt;br>На фото: Национальный архив США в Вашингтоне, закрытый из-за шатдауна

Фото: Reuters / Jim Young

Всего с 1977 по 2014 годы федеральное правительство США приостанавливало работу 18 раз &lt;br>На фото: Белый дом в первый день шатдауна 22 декабря 2018 года

Фото: Reuters / Yuri Gripas

Как считает президент США Дональд Трамп, на проект стены на границе с Мексикой в бюджете должно быть заложено $5,7 млрд

Фото: Reuters / Jim Young

По словам американского президента, из-за преступности, связанной с нелегальной миграцией на американо-мексиканской границе, могут погибнуть тысячи людей

Фото: Reuters / Mohammed Salem

По мнению демократов в Конгрессе, отказавшихся согласовать финансирование стены, она не решит проблему. Республиканцы, располагающие в сенате минимальным большинством, предложили принять временный бюджет до 8 февраля без затребованных Трампом средств, но президент отказался подписать такой вариант

Фото: Reuters / Mike Blake

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

Фото: Reuters / George Frey

Фото: Reuters / Brendan McDermid

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

Фото: Mark Wilson/Getty Images

Фото: AP / Seth Wenig

Фото: Reuters / Mike Segar

Фото: Reuters / Jim Young

Фото: Reuters / Yuri Gripas

Фото: Reuters / Jim Young

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Фото: Reuters / Mike Blake

