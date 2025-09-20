Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На «Интервидении» не будет участника из США

Певица Vassy, которая должна была представлять США на музыкальном конкурсе «Интервидение», не выступит на шоу, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Это уже второй заявленный на конкурсе исполнитель из США, снявшийся с участия. Ранее на «Интервидении» передумал выступать музыкант Брэндон Ховард.

Как рассказали ТАСС организаторы конкурса Vassy отказалась от выступления после того, как правительство Австралии (у певицы два гражданства: американское и австралийское. — «Ъ») направило в ее адрес официальную ноту.

Согласно заявлению организаторов, США будет представлено в жюри мероприятия — «легендарным вокалистом группы Deep Purple». Речь идет о Джо Линне Тернере. Он пел в составе группы с 1989 по 1993 год. Deep Purple была основана 1968 году Родом Эвансом, Ричи Блэкмором, Ником Симпером, Джоном Лордом и Иэном Пейсом.

Новости компаний Все