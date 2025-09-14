Главные анонсы 15–21 сентября
Важные и интересные события предстоящей недели
15 сентября, понедельник
В Москве Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрит кандидатуру генерального прокурора РФ Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда РФ.
Будет представлен согласованный с США новый пакет санкций Евросоюза в отношении РФ.
Китай вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для граждан РФ.
16 сентября, вторник
Пройдет первое пленарное заседание осенней сессии Государственной думы РФ.
Британская панк-рок группа Sex Pistols начнет первое более чем за 20 лет турне по Северной Америке.
17 сентября, среда
«Аэрофлот» возобновит полеты из Москвы в Краснодар.
В Казани откроется международный форум Kazan Digital Week.
18 сентября, четверг
В Москве в Доме культуры «ГЭС-2» откроется фестиваль обретенных фильмов.
19 сентября, пятница
В Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет юбилейный Московский финансовый форум (МФФ).
20 сентября, суббота
В Москве в Лужниках пройдет забег «Московский марафон».
В Московской области на сцене «Live Арена» в Новоивановском пройдет международный музыкальный конкурс «Интервидение».
21 сентября, воскресенье
В Москве пройдет XIV Международный кинофестиваль «Будем жить».
В Москве на Большой спортивной арене в «Лужниках» пройдет спортивный фестиваль «Киберзарница-2025».