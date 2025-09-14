Главные анонсы 15–21 сентября

15 сентября, понедельник

В Москве Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрит кандидатуру генерального прокурора РФ Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда РФ.

Будет представлен согласованный с США новый пакет санкций Евросоюза в отношении РФ.

Китай вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для граждан РФ.

16 сентября, вторник

Пройдет первое пленарное заседание осенней сессии Государственной думы РФ.

Британская панк-рок группа Sex Pistols начнет первое более чем за 20 лет турне по Северной Америке.

17 сентября, среда

«Аэрофлот» возобновит полеты из Москвы в Краснодар.

В Казани откроется международный форум Kazan Digital Week.

18 сентября, четверг

В Москве в Доме культуры «ГЭС-2» откроется фестиваль обретенных фильмов.

19 сентября, пятница

В Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет юбилейный Московский финансовый форум (МФФ).

20 сентября, суббота

В Москве в Лужниках пройдет забег «Московский марафон».

В Московской области на сцене «Live Арена» в Новоивановском пройдет международный музыкальный конкурс «Интервидение».

21 сентября, воскресенье

В Москве пройдет XIV Международный кинофестиваль «Будем жить».

В Москве на Большой спортивной арене в «Лужниках» пройдет спортивный фестиваль «Киберзарница-2025».