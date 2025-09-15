Главные новости за 15 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев побеждает на выборах, набрав 83,17% голосов.

На Кубани в августе выдали товарных кредитов на 593 млн рублей. Средний чек вырос с 64 тыс. до 66 тыс. руб., а средний срок кредитования сократился с 21 до 14 месяцев.

ВККС не смогла избрать председателя Краснодарского краевого суда. Коллегия судей рассмотрела заявления лишь 5 из 11 кандидатов на должности председателей судов. Рекомендации получили двое претендентов.

Стоимость билетов на первые рейсы в Краснодар достигает 41 тыс. руб. С 17 сентября аэропорт краевой столицы возобновит полноценную работу впервые за 3,5 года.

Краснодарский край занял 46-е место в рейтинге регионов России по уровню безработицы. В 2025 году показатель в регионе составил 2%, что на 0,1 п. п. ниже, чем во втором квартале 2024 года.

В Краснодарском крае планируют обновить службу занятости населения в рамках федерального проекта «Управление рынком труда» национального проекта «Кадры». Для этого власти предусмотрели 362,2 млн руб.

В Симферополе открыли новый лабораторный центр Роспотребнадзора стоимостью 2,6 млрд руб. в рамках реализации федерального проекта «Санитарный щит».

Черноморский дельфин — афалина, заплывший 3 сентября в реку Бейсуг, попал в рыболовную снасть. Волонтеры призывают временно ограничить рыбную ловлю на этом участке.

Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев переизбран на новый срок, получив поддержку 81,72% избирателей.

ФАС поставила на контроль стоимость авиабилетов в Краснодар. Служба отслеживает тарифы на билеты эконом-класса по внутренним перевозкам.