На модернизацию службы занятости населения Кубани направят 362 млн рублей

В Краснодарском крае планируют обновить службу занятости населения в рамках федерального проекта «Управление рынком труда» национального проекта «Кадры». Для этого власти предусмотрели 362,2 млн руб., в том числе 14,5 млн руб. — из краевого бюджета, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам и. о. заместителя министра труда и социального развития Кубани Натальи Худжиной, модернизация включает в себя внедрение новых стандартов работы, в том числе клиентоцентричный подход. Власти планируют закупить новое оборудование, мебель и внедрить единый фирменный стиль «Работа в России». До конца 2025 года все филиалы центра занятости населения будут открыты в новом формате.

«Кроме того, продолжается капитальный ремонт помещений филиалов центра занятости населения за счет краевого бюджета»,— рассказала Наталья Худжина.

Алина Зорина