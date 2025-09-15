Стоимость билетов на первые рейсы в Краснодар достигает 41 тысяч рублей

С 17 сентября аэропорт Краснодара возобновит полноценную работу впервые за 3,5 года. При этом пассажиры столкнутся с рекордно высокими ценами на авиабилеты. По данным на 15 сентября, стоимость билетов на первые рейсы варьируется от 24 до 41 тыс. руб. при условии отсутствия багажа.

Даже при поиске билетов на месяц вперед минимальная цена в одну сторону не опускается ниже 11 тыс. руб. Таким образом, перелет в Москву туда и обратно обойдется пассажиру минимум в 21–22 тыс. руб., а рейс в Стамбул, несмотря на меньшую дистанцию, стоит 25–26 тыс. руб. за человека.

Вячеслав Рыжков