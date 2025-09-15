Стоимость билетов на первые рейсы в Краснодар достигает 41 тысяч рублей
С 17 сентября аэропорт Краснодара возобновит полноценную работу впервые за 3,5 года. При этом пассажиры столкнутся с рекордно высокими ценами на авиабилеты. По данным на 15 сентября, стоимость билетов на первые рейсы варьируется от 24 до 41 тыс. руб. при условии отсутствия багажа.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Даже при поиске билетов на месяц вперед минимальная цена в одну сторону не опускается ниже 11 тыс. руб. Таким образом, перелет в Москву туда и обратно обойдется пассажиру минимум в 21–22 тыс. руб., а рейс в Стамбул, несмотря на меньшую дистанцию, стоит 25–26 тыс. руб. за человека.