ФАС поставила на контроль стоимость авиабилетов в Краснодар

Федеральная антимонопольная служба включила маршруты в Краснодар в еженедельный мониторинг стоимости авиабилетов по 150 туристическим направлениям. Контроль осуществляется совместно с профильными ведомствами, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.

ФАС отслеживает тарифы на билеты эконом-класса по внутренним перевозкам. При обнаружении существенного повышения цен ведомство анализирует расходы и доходы авиакомпаний по конкретным направлениям.

«В случае выявления признаков злоупотребления авиакомпаниями доминирующим положением, в том числе необоснованного роста цен, служба оперативно примет меры реагирования», — отметили в антимонопольном ведомстве.

Алина Зорина