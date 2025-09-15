В Симферополе открыли лабораторный центр Роспотребнадзора за 2,6 млрд рублей

В Симферополе открыли новый лабораторный центр Роспотребнадзора стоимостью 2,6 млрд руб. в рамках реализации федерального проекта «Санитарный щит». Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Комплекс представляет собой полноценное научное учреждение, оснащенное современным высокотехнологичным оборудованием. По словам главы Крыма, это позволит усилить потенциал региона в области биологической безопасности и противостоять любым угрозам в данной сфере.

Сергей Аксенов также заявил, что Украина планировала в Крыму построить лабораторию для создания биологического оружия в рамках программы «Украина-НАТО». По его словам, проект был приостановлен властями РФ.

Алина Зорина