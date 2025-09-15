Кубань заняла 46-е место по уровню безработицы в России

Краснодарский край занял 46-е место в рейтинге регионов России по уровню безработицы. В 2025 году показатель в регионе составил 2%, что на 0,1 п. п. ниже, чем во втором квартале прошлого года. В среднем жители Кубани тратят на поиск работы около 4,9 месяца, следует из исследования «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Лидером рейтинга стала Москва, где уровень безработицы во втором квартале снизился до 0,8% против 1% годом ранее. На втором месте оказался Ханты-Мансийский автономный округ с показателем в 1% (минус 0,4 п. п. к прошлому году). Третью строчку занимает Нижегородская область с тем же уровнем в 1%, что на 0,3 п. п. ниже прошлогоднего.

Соседняя Адыгея расположилась на 43-й позиции с уровнем безработицы 2% (минус 0,7 п. п. за год). В Ростовской области показатель составил 2,2%, что на 0,2 п. п. ниже уровня 2024 года, регион занял 57-е место.

Вячеслав Рыжков