На Кубани в августе выдали товарных кредитов на 593 млн рублей

Объединенное кредитное бюро подвело итоги POS-кредитования в августе. За месяц банки выдали 216,6 тыс. товарных кредитов на сумму 14,4 млрд руб., что на 48 и 46% соответственно меньше показателей годичной давности. В августе 2024 года объем выдач составлял 415,3 тыс. кредитов на 26,5 млрд руб. Средний чек вырос с 64 тыс. до 66 тыс. руб., а средний срок кредитования сократился с 21 до 14 месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По сравнению с июлем количество кредитов увеличилось на 20%, объем — на 22%, составив 181 тыс. договоров на 11,8 млрд руб. Средний чек за месяц вырос на 1 тыс. руб. — до 66 тыс. руб., срок остался на уровне июля.

С начала года банки оформили 1,49 млн POS-кредитов на 96,3 млрд руб. против 3,76 млн на 235,9 млрд руб. годом ранее. Снижение составило 60% по количеству и 59% по объему. Среднемесячный показатель за восемь месяцев — 12 млрд руб. против 29,5 млрд руб. год назад.

Полная стоимость кредита в августе снизилась до 25,62% против 27,71% месяцем ранее, а на начало сентября — до 24,9%.

Лидерами по объемам выдач стали Москва (17,5 тыс. кредитов на 1,42 млрд руб.), Московская область (13,6 тыс. на 1,05 млрд руб.), Санкт-Петербург (8,5 тыс. на 640,2 млн руб.), Краснодарский край (8,9 тыс. на 593,2 млн руб.) и Свердловская область (6,8 тыс. на 432,2 млн руб.).

Крупнейшие чеки зафиксированы в Чукотском АО (104 тыс. руб.), Чеченской республике (98 тыс. руб.), Тыве и Москве (по 81 тыс. руб.), а также в Дагестане (79 тыс. руб.). Самый продолжительный срок кредитования в августе отмечен в Тыве — 18 месяцев, самый короткий — в Севастополе, где он составил 10 месяцев.

Вячеслав Рыжков