На Кубани краснокнижный дельфин, заплывший в реку, запутался в рыболовной снасти

Черноморский дельфин — афалина, заплывший 3 сентября в реку Бейсуг, попал в рыболовную снасть, сообщает центр спасения морских млекопитающих «Дельфа». Волонтеры призывают временно ограничить рыбную ловлю на этом участке.

«Нужен срочный временный запрет на рыбалку на данном участке, где находится афалина. Но ни у кого из инстанций таких полномочий нет»,— сообщили в «Дельфе».

В Азово-Кубанском отделе рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства «Ъ-Кубань» рассказали, что правила рыболовства устанавливает Минсельхоз и на региональном уровне их изменить невозможно. Инспекторы регулярно проверяют данный участок на применение сетевых орудий лова, также просят рыбаков-любителей временно ограничить там ловлю. «Но так как любительское рыболовство на данном участке разрешено, очень сложно запретить людям там удить рыбу»,— рассказали в ведомстве.

«Ъ-Кубань» также направил запрос в Росприроднадзор по поводу возникшей ситуации. К моменту публикации ответ не поступил.

С 1966 года в России запрещен промысел черноморской афалины, а сам вид занесен в Красную книгу России в категории «исчезающий подвид».

Дельфин зашел в реку Бейсуг в станице Бриньковской Приморско-Ахтарского района в погоне за рыбой из Азовского моря через лиман. Вернуться в море млекопитающему мешает отмель в устье реки. Эксперты «Дельфы» считают нецелесообразным отлавливать животное, поскольку стресс может негативно повлиять на его состояние. Вместо этого необходимо ждать увеличения уровня воды в реке, что позволит дельфину самостоятельно покинуть речную акваторию. Сейчас за китообразным просто наблюдают. 11 сентября специалисты «Дельфы» оценивали состояние дельфина как удовлетворительное. По их словам, вода в реке, в том месте, где находится дельфин, соленая, что снижает угрозу для его здоровья.

