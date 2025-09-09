Главные новости за 9 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

В Адлерском районе Сочи в результате атаки беспилотника погиб мужчина.

Уровень воды в Краснодарском водохранилище составляет 25,96 м при норме 32,75 м. Объем воды в чаше — 205 млн кубометров при общей емкости 2,794 млрд кубометров, свободная емкость достигает 2,589 млрд кубометров.

В Ейске загорелись дельфинарий и крокодиловая ферма. Огонь охватил площадь 150 кв. м.

Адыгейские журналисты заявили об избиении коллег в суде. Они обратились к руководству МВД республики с просьбой взять под контроль расследование нападения.

Виновник ДТП в Краснодаре, в котором женщина лишилась ног, заплатит компенсацию 3 млн руб. Его приговорили к 3,5 годам колонии-поселения.

Президент России Владимир Путин с рабочим визитом прибыл в Сириус.

Землетрясение магнитудой 4,6 по шкале Рихтера произошло в Краснодарском крае в 19:55.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать единую схему размещения туристических объектов на винодельнях региона.

За 10 лет на развитие промышленности Краснодарского края направили свыше 13,8 млрд руб. Объем отгрузки промышленной продукции увеличился в 2,6 раза и по итогам 2024 года составил около 620 млрд руб.

Краснодарский край и Республика Крым представят специальные туристические предложения на международной выставке China (Guangdong) International Tourism Industry Expo в Гуанчжоу с 12 по 14 сентября.