обновлено 21:24
На Кубани произошло землетрясение магнитудой 4,6
Землетрясение магнитудой 4,6 по шкале Рихтера произошло в Краснодарском крае в 19:55, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ
Эпицентр находился в 11 км от Апшеронска и в 44 км от Майкопа, на глубине 10 км.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю, интенсивность сейсмособытия составила 3-4 балла. Погибших и пострадавших нет.
Информация о разрушениях в настоящий момент не поступала. Толчки почувствовали жители Сочи и Туапсе, а также Майкопа. По данным администрации столицы Адыгеи, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.