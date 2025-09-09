На Кубани произошло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 по шкале Рихтера произошло в Краснодарском крае в 19:55, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Эпицентр находился в 11 км от Апшеронска и в 44 км от Майкопа, на глубине 10 км.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю, интенсивность сейсмособытия составила 3-4 балла. Погибших и пострадавших нет.

Информация о разрушениях в настоящий момент не поступала. Толчки почувствовали жители Сочи и Туапсе, а также Майкопа. По данным администрации столицы Адыгеи, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Алина Зорина