Мирный житель погиб в результате налета БПЛА в Сочи

В Адлерском районе Сочи в результате атаки беспилотника погиб мужчина, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого он находился»,— уточнил глава региона.

По предварительным данным, в результате налета пострадали шесть домов, повреждены фасады, крыши, окна и заборы. На месте работают экстренные службы. Власти обещают оказать всем помощь.

По словам Вениамина Кондратьева, целью атаки киевского режима были гражданские объекты.

Ночью в связи с риском атаки беспилотников аэропорт Сочи вводил временные ограничения на полеты: около получаса авиагавань не выпускала и не принимала рейсы.

В конце июля в Сочи при ударе БПЛА погибли две сотрудницы РЖД. По данным компании, они ехали на автомобиле «к месту отдыха» после рейса.

Наталья Решетняк