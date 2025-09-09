За 10 лет на развитие промкомплекса Кубани направили 13,8 млрд рублей

За 10 лет на развитие промышленности Краснодарского края направили свыше 13,8 млрд руб. Объем отгрузки промышленной продукции увеличился в 2,6 раза и по итогам 2024 года составил около 620 млрд руб. Об этом в интервью «РБК Краснодар» рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Налоговые платежи индустриальных компаний в краевой бюджет выросли почти втрое, превысив в прошлом году 23 млрд руб. По доле в валовом региональном продукте обрабатывающие производства превзошли традиционное для региона сельское хозяйство.

По словам главы региона, в 2015 году впервые в крае создали закон о промышленной политике региона. Утвердили отраслевое ведомство, которое стало курировать развитие исключительно производств промышленной продукции. Запустили профильную государственную программу, предусмотрев финансирование предприятий промкомплекса.

«За 10 лет нарастили объем господдержки отраслей промышленности, приоритетных для региона. Это металлургия и металлообработка, производство строительных материалов, машиностроение, отрасли лесопромышленного комплекса, легкая промышленность», — заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Объем финансирования промышленного комплекса в 2016 году составлял 14,4 млн руб. при действующих двух субсидиях. В 2025 году планируют направить на развитие отрасли свыше 2,8 млрд руб., предоставляя субсидии по восьми направлениям.

Глава региона также отметил, что частные инвесторы увеличили вложения в девять раз по сравнению с 2015 годом. По объему привлеченных капиталовложений промкомплекс входит в топ-5 ведущих отраслей края, а по вкладу в инвестиционный портфель региона — лидирует. Сейчас реализуется 45 проектов на 1,2 трлн руб. — треть объема капиталовложений в инвестпроекты всех отраслей экономики края.

Половина промышленных проектов являются импортозамещающими в тяжелом станкостроении, фармацевтической, медицинской, радиоэлектронной и стекольной промышленности.

Сейчас Краснодарский край занимает третье место в России по эффективности реализации промышленной политики. В Южном федеральном округе регион лидирует в развитии индустриальных парков, промтехнопарков и промышленных кластеров, оставаясь одним из ведущих регионов по объему отгрузки промышленной продукции собственного производства.

Алина Зорина