Глава Кубани поручил разработать схему размещения туробъектов на винодельнях

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать единую схему размещения туристических объектов на винодельнях региона. Ежегодно их посещают более 1 млн человек, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

По словам главы региона, туры на винодельни являются важной составляющей внутреннего туризма и в целом круглогодичного отдыха на территории края. Однако власти не могут позволить застраивать виноградопригодные земли в каждом хозяйстве. Они уникальны и в первую очередь предназначены для выращивания винограда и производства вина.

«Необходимо разработать единую схему размещения туристических объектов, в том числе с указанием территорий, где возможно построить небольшие шато, отели и гостиницы, рестораны с учетом уже существующих хозяйств. Она станет своеобразной туристической картой винных усадьб Краснодарского края»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Как сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка, винный туризм в крае развивают 32 винодельни. Их годовая посещаемость увеличилась с 300 тыс. до 1 млн человек. За пять лет в крае открыли 14 новых объектов, сумма прямых инвестиций достигла 14 млрд руб.

В Краснодарском крае появились такие винодельни, как «Скалистый берег», «Шато Андре», «Русский терруар», «Сухая гора» и «Азовские игристые». Сейчас реализуют девять крупных проектов, связанных с виноделием. Их общая стоимость превышает 12 млрд руб.

Кроме того, представители отрасли предложили строить шато, отели, рестораны, дегустационные залы и другие объекты на виноградниках небольших хозяйств. Это должно привлечь больше отдыхающих и повысить рентабельность бизнеса. Вениамин Кондратьев отметил, что малым винодельням полезно объединяться в кооперативы, чтобы конкурировать с крупными.

Алина Зорина

