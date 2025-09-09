На Кубани осудили пьяного водителя, по вине которого пострадавшая лишилась ног

Октябрьский районный суд Краснодара приговорил Эдгарда Бадаляна к 3,5 годам колонии-поселения за ДТП, в результате которого одной из пострадавших ампутировали обе ноги. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Вечером 23 сентября 2024 года Эдгард Бадалян управлял автомобилем KIA K5, находясь в нетрезвом состоянии, вызванном употреблением препарата «Габапентин». Двигаясь по улице Мира в направлении Красноармейской, он превысил скорость при подъезде к светофору на пересечении с улицей Коммунаров. Неправильно оценив дорожную обстановку и пытаясь избежать столкновения с поворачивающим автомобилем, водитель не снизил скорость и выехал на тротуар, где сбил пешеходов.

В результате аварии пострадали несколько человек, включая пассажира KIA K5. Всех доставили в больницу. Одной женщине врачи ампутировали обе ноги.

Суд признал Эдгарда Бадаляна виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности в состоянии опьянения. Помимо тюремного срока, осужденный лишен права управлять транспортом на два года и обязан выплатить потерпевшей 3 млн руб. компенсации морального ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.

Алина Зорина