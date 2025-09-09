Уровень воды в Краснодарском водохранилище упал до 25,96 метра

По данным Кубанского бассейнового водного управления на утро 9 сентября, уровень воды в Краснодарском водохранилище составляет 25,96 м при норме 32,75 м. Объем воды в чаше — 205 млн кубометров при общей емкости 2,794 млрд кубометров, свободная емкость достигает 2,589 млрд кубометров.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Приток в водохранилище зафиксирован на уровне 92 кубометров в секунду против 117 кубометров в 2024 году. Сброс воды составляет 80 кубометров в секунду. Ведомство отмечает, что водохозяйственная обстановка находится под контролем.

Вячеслав Рыжков