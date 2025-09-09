Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Сириус

Президент России Владимир Путин с рабочим визитом прибыл в Сириус. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета «Сириус». Учреждение открыли в 2022 году.

Университет оснащен современным оборудованием и позволяет решать широкий спектр задач в области генетических технологий, фармацевтики, медицины и сельского хозяйства. Специалисты также проводят исследования в области генетики, иммунологии, медицинских биотехнологий и генной терапии, биологии и биотехнологий растений.

Алина Зорина

Новости компаний Все