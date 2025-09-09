Краснодарский край и Крым представят туристические маршруты на выставке в Китае

Краснодарский край и Республика Крым представят специальные туристические предложения на международной выставке China (Guangdong) International Tourism Industry Expo в Гуанчжоу с 12 по 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Центра стратегических разработок.

В выставке также примут участие Москва, Кемеровская область, Республика Татарстан, Иркутская область, Алтайский край, Тульская, Тверская, Владимирская, Смоленская, Тюменская и Свердловская области, Республика Бурятия. В состав делегации войдут представители профильных региональных ведомств, компаний, объектов размещения и показа.

Директор Центра развития международного туризма ЦСР Олег Кочуг отметил, что китайские путешественники становятся все более требовательными.

«Им нужны нестандартные маршруты, интерактивные форматы и уникальные впечатления. Поэтому в Гуанчжоу мы делаем упор на персонализированные предложения», — заявил он.

Взаимный турпоток между Россией и Китаем за первое полугодие 2025 года увеличился на 20%. После стран СНГ Китай остается лидером по объемам въездного потока в Россию. По итогам 2024 года обмен туристами вырос в 2,5 раза и достиг 2,8 млн человек. 473 тыс. туристов из Китая приехали в Россию, 888 тыс. россиян посетили КНР.

Лидерство в приеме гостей из Китая удерживают Приморье, Москва, Забайкалье и Санкт-Петербург. Между странами выполняется более 220 прямых авиарейсов в неделю. Большая часть поездок совершается автомобильным транспортом в приграничные регионы — за первые шесть месяцев 2025 года 43% китайских туристов воспользовались этим видом транспорта.

С 15 сентября российские туристы смогут посещать Китай без визы. Власти КНР вводят тестовый 30-дневный безвизовый режим для граждан России до 14 сентября 2026 года.

Алина Зорина