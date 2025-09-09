Адыгейские журналисты заявили об избиении коллег в суде
Адыгейское республиканское отделение Союза журналистов России обратилось к руководству МВД республики с просьбой взять под контроль расследование нападения на сотрудников ГТРК «Адыгея».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Инцидент якобы произошел 8 сентября в здании Верховного суда Адыгеи, где, по данным организации, бывший сотрудник МВД до начала заседания суда напал на журналиста Евгению Федосееву и телеоператора Владислава Балабасья. Он якобы угрожал им расправой, использовал нецензурную лексику и ударил оператора.
Съемочная группа имела официальное разрешение на видеосъемку процесса, утверждается в публикации. Союз журналистов отмечает, что действия нападавшего являлись препятствием законной профессиональной деятельности коллег и подпадают под ч. 3 ст. 144 УК РФ. Пострадавшие уже подали заявление в полицию.
«Мы настаиваем на том, чтобы виновник был наказан в соответствии с законом. Союз журналистов России будет следить за развитием ситуации»,— заявила председатель регионального отделения организации Светлана Тешева.