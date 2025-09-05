Главные новости за 5 сентября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Петербургский банк «Россия» впервые с 2007 года разместит на Московской бирже процентные неконвертируемые бездокументарные облигации, сообщает РБК. Объем составит до 100 млрд рублей. Максимальный срок обращения бумаг — 10 лет. В ближайшее время кредитная организация направит в Центробанк на регистрацию проект эмиссии выпуска. Программа является бессрочной. Аналитики издания считают, что размеры размещаемых «Россией» траншей будут невелики — в пределах 10 млрд рублей.

Утром 5 сентября технический сбой произошел на Лахтинско-Правобережной «оранжевой» линии петербургского метро. Людей высаживали из вагонов поездов, двигавшихся к центру. Вестибюль станции «Ладожская» временно ограничивали на вход из-за большого пассажиропотока. Незадолго до этого как минимум два состава высадили людей на станции «Площадь Александра Невского-2». Позднее в пресс-службе подземки уточнили, что сбой был связан с технической неисправностью на линии. В настоящий момент метрополитен работает в штатном режиме.

В Петербурге завершены подготовительные работы на закрытой для пассажиров станции метро «Фрунзенская». Как сообщили в комитете по транспорту Петербурга, на сегодняшний день на станции полностью завершили демонтаж и вынос существующих инженерных сетей. Также смонтированы 208 буронабивных свай диаметром 1000 мм. В настоящее время ведутся работы по заливке фундаментной плиты объемом 1241 куб. м, параллельно с этим осуществляется ремонт обделки наклонного хода и восстановление его гидроизоляции.

Силовики задержали трех жителей Ленобласти по подозрению в мошенничестве с единовременными выплатами для поступления на военную службу по контракту. Подозреваемые похитили крупную сумму денег, принадлежащих ЛО ГКУ «Центр социальной защиты населения». Для этого фигуранты дела подали в государственное учреждение документы, содержащие ложные сведения. Проходить военную службу по контракту злоумышленники не собирались, полученными средствами они распорядились по собственному усмотрению.

Вечером 4 сентября петербуржцы заметили у бара «Цветочки» на улице Некрасова знаменитого франко-аргентинского режиссера Гаспара Ноэ. Свои наблюдения жители города опубликовали в социальных сетях. Днем ранее господина Ноэ замечали на Моховой улице. О целях визита деятеля культуры пока ничего не сообщается. По словам мастера, он бывает в России из-за тесной связи с отечественным кинематографом.

Уроженку Санкт-Петербурга, актрису Аглаю Тарасову задержали в подмосковном аэропорту Домодедово по подозрению в контрабанде наркотиков (ст. 229.1 УК). По данным источника «Ъ», правоохранители хотят отправить ее под домашний арест, меру пресечения изберет Домодедовский городской суд. «Тарасова задержана с наркотиками в аэропорту Домодедово. Предварительно, у нее обнаружили масло гашиша в вейпе»,— цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Первое заведение общепита в Петербурге включили в официальный реестр ресторанов, сообщил депутата Заксобрания Северной столицы от партии «Единая Россия» Денис Четырбок. Согласно недавно вступившему в силу «закону о наливайках», этот статус позволить заведению, находящемуся в многоквартирном доме (МКД), продавать алкоголь с 22:00 до 11:00. Подробнее про «закон о наливайках» — в материале «Ъ-СПб».

Группа ВТБ ищет покупателя доли в аэропорту Пулково. Об этом заявил президент-председатель правления корпорации Андрей Костин на Восточном экономическом форме (ВЭФ). Совокупная доля структур ВТБ в Пулково составляет 25,01%, следует из данных Rusprofile. Со всеми потенциальными покупателями уже связались, рассказал господин Костин. «У кого-то сейчас денег нет, кто-то говорит: давайте объединимся в нашу общую корпорацию. Но нам быть совладельцем на 5% еще пяти аэропортов неинтересно»,— приводит ТАСС слова главы ВТБ.

В Санкт-Петербурге в пятницу, 5 сентября, началось досрочное голосование на выборах губернатора Курской области, передает корреспондент «Ъ-СПб». Оно продлится три дня, экстерриториальный участок было решено открыть для курян, которые выехали из своего региона из-за боевых действий. Участок для жителей Курской области, временно находящихся в Петербурге, открылся в 08:00. Он находится по адресу Единого центра документов на улице Красного Текстильщика, 10-12, лит. Д.

Всеволожский городской суд Ленинградской области вынес решение об административном аресте активиста и члена КПРФ Ильшата Нафикова на девять суток, подтвердил «Ъ-СПб» соратник и однопартиец господина Нафикова — глава фракции коммунистов в Заксобрании Ленобласти Иван Апостолевский. Поводом для ареста помощника депутата Государственной думы стала несогласованная демонстрация 1 мая 2025 года против выбросов кофейного завода «Фаворит» в Мурино.

В городе Североморске (Мурманская область) состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ РФ новейшего патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550, построенного на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге по проекту конструкторского бюро ОСК «Алмаз». «Иван Папанин» — головной корабль проекта 23550. Он сочетает в себе свойства патрульного корабля, ледокола и буксира, способен вести охрану и мониторинг водных ресурсов на арктических широтах, конвоировать и буксировать в порт задержанные суда, сопровождать суда обеспечения, участвовать в спасательных операциях.

Сметная стоимость проектирования и строительства Красносельско-калининской (коричневой) линии от станции «Каретная» до «Суворовская – 1» в Санкт-Петербурге увеличилась на 10 млрд рублей — до 111,3 млрд рублей. Средства на реализацию проекта будут выделены из городского бюджета в рамках адресной инвестиционной программы (АИП). Стоимость участка, согласно закону о бюджете на 2025–2027 года, оценивалась в 101,2 млрд рублей, из которых в 2026-м — 3,2 млрд, в 2027-м — 17,9 млрд. Согласно представленному варианту АИП, финансирование проекта в 2026 году достигнет 8,2 млрд руб., в 2027-м — 18,4 млрд, в 2028-м — 20 млрд.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление по делу трех злоумышленников, организовавших мошенническую схему с имуществом обанкротившегося ОАО «Метрострой», нанесшую не менее на 52 млн рублей ущерба. Генеральный директор ООО «СПбЦИТ» Андрей Мариничев придумал схему, по которой его компания арендовала имущество «Метростроя» по заниженной цене, чтобы в дальнейшем сдавать его другим компаниям по рыночной цене. Ему помогали управляющие «Метростроя» Светлана Судья и Павел Матвеев. Суд постановил прекратить дело и назначил всем троим штрафы по 200 тыс. рублей.