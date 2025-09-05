Фигуранты дела о мошенничестве с имуществом «Метростря» отделались штрафами

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление по делу трех злоумышленников, организовавших мошенническую схему с имуществом обанкротившегося ОАО «Метрострой», нанесшую не менее на 52 млн рублей ущерба. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Согласно материалам дела, генеральный директор ООО «СПбЦИТ» Андрей Мариничев придумал схему, по которой его компания арендовала имущество «Метростроя» по заниженной цене, чтобы в дальнейшем сдавать его другим компаниям по рыночной цене.

Для воплощения своего замысла в 2021-2022 годах он договорился сначала с конкурсным управляющим признанного банкротом «Метростроя» Светланой Судьей, а потом со сменившем ее на должности Павлом Матвеевым, которые заключали с ООО «СПбЦИТ» договоры и скрывали их от комитета кредиторов.

Против Мариничева, Судьи и Матвеева возбудили уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (пп.а,б ч.2 ст.165 УК). Суд постановил прекратить дело и назначил всем троим штрафы по 200 тыс. рублей.

Артемий Чулков