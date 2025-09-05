Режим инкогнито: режиссера Гаспара Ноэ заметили на улице Некрасова в Петербурге
Вечером 4 сентября петербуржцы заметили у бара «Цветочки» на улице Некрасова знаменитого франко-аргентинского режиссера Гаспара Ноэ. Свои наблюдения жители города опубликовали в социальных сетях.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Днем ранее господина Ноэ замечали на Моховой улице. О целях визита деятеля культуры пока ничего не сообщается.
Режиссер фильмов «Необратимость» и «Экстаз» не редкий гость в городе на Неве. В минувшем году он приватно встречался с российским режиссером Александром Сокуровым, после чего отправился в Москву на мероприятие от журнала «Москвичка».
Тогда господин Ноэ заявлял журналистам, что не стоит связывать его визит с политикой. По словам мастера, он бывает в России из-за тесной связи с отечественным кинематографом.
