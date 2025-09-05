Сбой произошел на «оранжевой» ветке метро, работу станции «Ладожская» ограничивали

Утром 5 сентября технический сбой произошел на Лахтинско-Правобережной «оранжевой» линии петербургского метро. Людей высаживали из вагонов поездов, двигавшихся к центру, сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

Как сообщила «Фонтанка» со ссылкой на ГУП «Петербургский метрополитен», вестибюль станции «Ладожская» временно ограничивали на вход из-за большого пассажиропотока. Незадолго до этого как минимум два состава высадили людей на станции «Площадь Александра Невского-2».

Позднее в пресс-службе подземки 78.ru уточнили, что сбой был связан с технической неисправностью на линии. В настоящий момент метрополитен работает в штатном режиме. Информация о произошедшем выясняется.

«Ъ-СПб» писал, что накануне утром, 4 сентября, сразу на нескольких станциях петербургского метро случился масштабный технический сбой в работе турникетов — пассажиры не могли оплатить проезд электронными способами и им пришлось выстраиваться в огромные очереди за жетонами. В комитете по транспорту Петербурга пояснили, что неполадки случились из-за ошибки информационного обмена в системе оплаты проезда.

Андрей Цедрик