Первый ресторан в МКД в Петербурге получил разрешение торговать спиртным после 22:00

Первое заведение общепита в Петербурге включили в официальный реестр ресторанов, сообщил депутата Заксобрания Северной столицы от партии «Единая Россия» Денис Четырбок. Согласно недавно вступившему в силу «закону о наливайках», этот статус позволить заведению, находящемуся в многоквартирном доме (МКД), продавать алкоголь с 22:00 до 11:00.

Речь идет о заведении «Марчеллис» по адресу улица Восстания, 15, лит. А, следует из опубликованного на сайте комитет по промышленной политике, инновациям и торговле СанктПетербурга реестра городских ресторанов.

Согласно вступившему в силу в начале сентября закону, который регламентирует торговлю спиртным в заведениях общепита в жилых домах и на прилегающих территориях, продавать алкоголь могут только точки, имеющие площадь зала не менее 50 кв. м, а чтобы торговать спиртным ночью нужно соблюсти дополнительные условия, пройти официальную проверку и попасть в реестр ресторанов.

Подробнее про «закон о наливайках» — в материале «Ъ-СПб» «До пятидесяти не наливать».

Артемий Чулков