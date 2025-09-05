Член КПРФ Ильшат Нафиков получил девять суток ареста за митинг в защиту экологии

Всеволожский городской суд Ленинградской области вынес решение об административном аресте активиста и члена КПРФ Ильшата Нафикова на девять суток, подтвердил «Ъ-СПб» соратник и однопартиец господина Нафикова — глава фракции коммунистов в Заксобрании Ленобласти Иван Апостолевский. Поводом для ареста помощника депутата Государственной думы стала несогласованная демонстрация 1 мая 2025 года против выбросов кофейного завода «Фаворит» в Мурино.

Во время демонстрации в Мурино активисты заявили, что проблему с загрязнениями воздуха заводом «Фаворит» замалчивали, а обещание установить там газоочистное оборудование было нарушено. Депутатов Муринского городского поселения призвали выразить солидарность с жителями в борьбе за экологическую безопасность.

Как сообщал «Ъ-СПб», Ильшата Нафикова задержали накануне по обвинению в проведении несогласованного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).

Артемий Чулков