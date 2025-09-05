В Петербурге открылось досрочное голосование на выборах губернатора Курской области

В Санкт-Петербурге в пятницу, 5 сентября, началось досрочное голосование на выборах губернатора Курской области, передает корреспондент «Ъ-СПб». Оно продлится три дня, экстерриториальный участок было решено открыть для курян, которые выехали из своего региона из-за боевых действий.

Участок для жителей Курской области, временно находящихся в Петербурге, открылся в 08:00. Он находится по адресу Единого центра документов на улице Красного Текстильщика, 10-12, лит. Д. Первых избирателей в избиркоме встретил глава Горизбиркома Максим Мейксин. Он отметил, что для российской избирательной системы очень важно наличие экстерриториального голосования, так как не все могут сейчас проживать в родных регионах, рассказали «Ъ-СПб» в ГИКе.

«В данный момент в Курской области живут мои родители, душа болит за родной город, хочется, чтобы был мир и благополучие»,— рассказала одна из проголосовавших на участке для курян. Досрочное голосование продлится до 7 сентября. Единый день голосования пройдет 14 сентября. В рамках ЕДГ в Петербурге будут открыты 18 экстерриториальных участков для жителей Ленобласти для голосования на выборах губернатора региона. Для курян в стране будет открыто 20 специальных участков.

В выборах губернатора Курской области в 2025 году участвуют четыре кандидата — местные депутаты областной думы: Геннадий Баев (СРЗП), Алексей Бобовников (КПРФ), Алексей Томанов (ЛДПР), а также врио губернатора области Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, кто помогает беженцам из Курской области, бежавшим от военных действий в Петербург.

Полина Пучкова