До пятидесяти не наливать

В Санкт-Петербурге с 1 сентября барам и кафе с залом обслуживания менее 50 кв. м запрещено продавать алкогольные напитки. Закон, который регламентирует продажу спиртного в заведениях общепита, расположенных в жилых домах и на прилегающих территориях, официально вступил в силу. Владельцы баров активно выступали против принятого закона: под обращением с требованием изменить документ подписались более 16 тыс. человек. Впрочем, ответа из Смольного пока не последовало. В воскресенье 31 августа представители индустрии и посетители питейных заведений показательно устроили похороны маленьких баров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 1 сентября реализовывать алкоголь в любое время суток могут только заведения с залом обслуживания более 50 кв. м.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ С 1 сентября реализовывать алкоголь в любое время суток могут только заведения с залом обслуживания более 50 кв. м.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговли (КППиТ) Петербурга начал вести реестр заведений, которые соответствуют критериям ресторана и, следовательно, могут наливать алкогольные напитки с 22:00 до 11:00. В конце мая в Петербурге был принят закон, который регламентирует продажу спиртного в барах и кафе, расположенных в МКД и на прилегающих территориях. Согласно документу, с 1 сентября реализовывать алкоголь в любое время суток могут только заведения с залом обслуживания более 50 кв. м. Чтобы наливать ночью, необходимо соблюдать еще ряд критериев: иметь отдельный вход со стороны проезжей части или пешеходной улицы, кухню, туалеты, зал обслуживания с сидячими местами и не менее пяти сотрудников в штате, среди которых два — повара, охрану и тревожную кнопку. Фактически заведения, зал обслуживания которых менее 50 кв. м, с сегодняшнего дня лишаются основного источника прибыли.

По данным КППиТ, в первый день заявки для включения в реестр подали около 60 заведений, 28 из которых от ресторана «Евразия». В списке также известные бары «Цветочки», «Ипполит», «Федя Дичь», «Залив», Por Favor, Gypsies & Jews. В пресс-службе комитета отметили, что заявки продолжают поступать.

Все заявления пока находятся «на рассмотрении». Согласно регламенту, на проверку документов отводится 15 дней. «Комитет проверяет достоверность данных, запрашивая информацию у других государственных органов»,— говорится в инструкции по подаче заявлений. После проверки документов сотрудники комитета лично осмотрят заведение на соблюдение критериев.

Всего, по данным комитета, в Петербурге в МКД расположено более 1,6 тыс. точек общепита, в которых реализуется спиртное. По оценке директора Клуба профессионалов алкогольного рынка Максима Черниговского, в жилых домах работает около 2,6 тыс. заведений с лицензией на алкоголь, не учитывая пивные бары.

Владельцы питейных заведений предприняли несколько попыток изменить критерии, закрепленные в законе. Летом было создано объединение «Вежливые бары», которое направило губернатору обращение с требованием изменить закон: исключить из документа требование о 50 кв. м. Под петицией подписались 16,2 тыс. человек: участники рынка и петербуржцы, желающие поддержать свои любимые заведения, говорится в Telegram-канале инициативной группы. Подписи собирали в две волны: первый раз письмо передали в середине июля, второй — уже в августе. Однако ответа на обращение пока не последовало.

В воскресенье, 31 августа, в I Believe Bar на Петроградской стороне прошли символические похороны маленьких баров со всеми атрибутами похорон: гробом, оркестром и гвоздиками.

«Мы сегодня не работаем, проводим инвентаризацию и наблюдаем со стороны, что и как будет у коллег. У нас есть опасения, что сегодня непременно придут к кому-нибудь с рулеткой. Работать без продажи алкоголя для нас не имеет смысла, мы бар, а не пирожковая. Пока что все петиции и письма закончились тем, что нас обозвали на пресс-конференции "деструктивными элементами", хотя мы честно ведем бизнес, платим налоги и госпошлины, создаем рабочие места»,— рассказала генеральный директор Wood bar на улице Марата Полина Миронова.

Максим Черниговский в Telegram-канале «Реестр общепита МКД СПб и ЛО» отметил, что после принятия закона от инициативной группы было отправлено обращение в петербургский парламент, а также в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям комитета по промышленности. Особое внимание господин Черниговский обращает на выездные осмотры заведений: по мнению объединения, такие проверки «выходят за рамки обычного сбора сведений и могут подпадать под признаки контрольных мероприятий, строго регламентированных федеральным законодательством».

По мнению Максима Черниговского, «все возможные "мягкие" инструменты исчерпаны». «Следующий шаг — судебное оспаривание»,— утверждает эксперт и призывает предпринимателей обратиться с иском в суд.

Надежда Ярмула