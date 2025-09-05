ВТБ продает долю в 25,01% в петербургском аэропорту Пулково

Группа ВТБ ищет покупателя доли в аэропорту Пулково. Об этом заявил президент-председатель правления корпорации Андрей Костин на Восточном экономическом форме (ВЭФ). Совокупная доля структур ВТБ в Пулково составляет 25,01%, следует из данных Rusprofile.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Со всеми потенциальными покупателями уже связались, рассказал господин Костин. «У кого-то сейчас денег нет, кто-то говорит: давайте объединимся в нашу общую корпорацию. Но нам быть совладельцем на 5% еще пяти аэропортов неинтересно»,— приводит ТАСС слова главы ВТБ.

В ООО «Холдинг ВВСС», владеющем 100% компании-оператора аэропорта Пулково, 16,79% принадлежит ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би», а еще 8,22% — ООО «ВТБ Инфраструктурный Холдинг».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ВТБ профинансировал на 7 млрд рублей постройку траулера «Капитан Таран» в Выборге.

Артемий Чулков